Geriye dönüşü bu kez gerçekleştiremedi

Süper Lig'de geriye düştüğü 6 maçta 10 puan çıkartarak, bu alanda Süper Lig'de en iyi istatistiğe sahip ikinci takım olan Yukatel Denizlispor, şampiyonluk kovalayan lig üçüncüsü Sivasspor karşılaşmasında 10 kişi kalınca bu başarısını tekrarlayamadı. Horozlar, Kayserispor (1-1), Gaziantep FK (1-2), Başakşehir (1-1), Trabzonspor (1-2), Göztepe (1-1), Fenerbahçe( 2-2) maçlarında yenik duruma düşmesine rağmen, müthiş geriye dönüşlere imza atmıştı.