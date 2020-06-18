Göz-Göz masaya

Süper Lig'de pandemi dönemi sonrası ara verilen lige Trabzon yenilgisiyle dönüş yapan Göztepe'de yönetim iç transferi çözmek için düğmeye basacak. Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesi sona eren tam 15 oyuncu bulunurken, yönetimin henüz hiçbir futbolcu ile anlaşma sağlamaması takım içinde belirsizliğe yol açtı.

ÖNCELİK 7 YILDIZDA

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek ve indirim talebine yanaşmayan başta kaleci Beto olmak üzere Napoleoni, Andre Castro ve Titi, Berkan ve kiralık oyuncular Serdar ve Soner ile anlaşma zemini arayacak.

PALUT BASTIRIYOR

Teknik direktör İlhan Palut 7 yıldız oyuncu için yönetime 'Mutlaka anlaşılsın' talebinde bulundu. İç transferi sezon sonuna erteleyen sarı-kırmızılı yönetim ise görüşmeleri öne çekip sezon bitmeden yıldız oyuncuları masaya davet ederek yeniden anlaşma sağlamayı umuyor.



KALECİ BETO'NUN KALBİ GÖZTEPE'DE

Göztepe'de üçüncü sezonuna giren kaleci Beto Pimparel de sözleşmesi biten yıldızlar arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeniden anlaşmayı hedeflediği Beto, yıllık ücret indirimini kabul etmeyen oyuncuların başında geliyor. Yönetim ile Portekizli arasında görüşmeler tıkanırken tecrübeli eldivene ülkesinden Sporting Lizbon ve Türkiye'den de Beşiktaş'ın ciddi teklifleri var. Ancak kalbi Göztepe'de olan Beto'nun maddi şartlar oluşması halinde sözleşme uzatması bekleniyor.

BURAK HAKERLER