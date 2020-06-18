Göztepe tekliflere açık kapı bıraktı

Göztepe'de başkan vekili Talat Papatya Göztepe'nin Katarlı bir şirkete satılacağı iddialarını yalanlarken kulübe gelen tekliflerin olduğunu dile getirdi. Papatya, "Geçen sezon da, bu sezon da kısacası her dönemde kulübe teklifler yapılıyor. Ama önceliğimiz kulübümüzün menfaatleri. Kulübün bu kadar çok talibinin olması Göztepe'nin ne kadar da cazip bir kulüp olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi ise efsane tarihi, büyük taraftarı ve gelecek vadeden potansiyelidir. Ancak, şuanda iddia edildiği gibi bir görüşme ve anlaşma söz konusu değildir" diye konuştu.