Hedef 1.3 milyon

Karşıyaka'ya destek çığ gibi büyüyor. FIFA kanalıyla kulübe puan silme tehlikesi oluşturan son yabancı futbolcu olan Igor Duric'in 170 bin Euro alacağını taraftar ve camianın desteğiyle kapatmak için seferberlik ilan eden KSK'nin başlattığı kampanyada, ilk 24 saatte 233 bin TL toplandı. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 200 bin TL katkı koyacağını açıkladığı kampanyaya Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eski yöneticilerden Mustafa Özçakar 5'er bin TL'yle destek verdi.

13 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VAR

6 puan silme cezası almamak için 13 Temmuz'a kadar 1 milyon 300 bin TL toplamaya çalışacak Kaf-Kaf'ta onlarca taraftar da kısa sürede ellerinden geldiği oranda katkı yapmaya başladı. Geçen hafta taraftarlar topladıkları 78 bin TL'yi futbolculara ödenmesi için yönetime verirken, son 2.5 yılda 9 eski yabancı futbolcusunun alacağını kapatarak FIFA'dan gelecek toplam 36 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme tehlikesini ortadan kaldırmıştı.



KARŞIYAKA'NIN GÖZÜ TFF'DE

TFF 3. Lig 2. Grup'ta korona virüs salgını arasında antrenmanlara ikinci kez yeniden başlayan Play-Off hattındaki Karşıyaka, futbol federasyonunun sezonun devamıyla ilgili bu hafta içinde vermesi öngörülen son kararını bekliyor. Geçen hafta 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'yle görüştükten sonra tüm kulüplerden görüş alan TFF'nin 19 Mart'tan beri duran liglerin ilk etapta planlandığı gibi 18 Temmuz'da kaldığı yerden başlaması, yalnız Play-Off etaplarının oynanması ve sezonun tamamlanması alternatiflerini değerlendirdiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Protokolü'nü tesis ve statlarında uygulamakta sorun yaşayacak kulüplerin ligin devamını istememesi nedeniyle futbol federasyonunun tek şehirde yalnız Play-Off oynatılması ihtimalinin üzerinde durduğu iddia edildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ