Horoz’da Onazi depremi

Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybeden Yukatel Denizlispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi Ogenyi Onazi'nin sakatlığı ile sarsıldı. Karşılaşmada arka adalesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncuda yırtık tespit edildi. Çekilen MR sonucunda sakatlığı ciddi olan Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

ZEKİ YAVRU DA KART CEZALISI

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren yeşilsiyahlılarda Onazi'nin yanı sıra topuğundaki ezilme nedeniyle Sivas'a karşı forma giyemeyen Recep Niyaz ile bağırsak ameliyatı olan Isaac Sackey'in de tedavileri sürüyor. Takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun Beşiktaş maçında oynamalarının zor olduğu bildirildi. Sivasspor karşşılaşmasının 44. dakikasında kırmızı kart gören sağ bek Zeki Yavru da cezalı.

SEBAHATTİN ALP