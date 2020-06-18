İstanbul’da 2021’de

Aleksander Ceferin başkanlığındaki UEFA yönetimi video konferans sistemiyle dün bir araya gelerek uzun süreden beri merakla beklenen konuları masaya yatırdı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar ve UEFA Avrupa Ligi'nin ertelenen maçları ve dev finalin nerede oynanacağı konusunda önemli kararlar aldı. Son 16 tur maçlarının seyircisiz ve aynı statüyle oynanmasına karar veren UEFA, hem Şampiyonlar, hem de Avrupa Ligi'nin 8'li finallerinin aynı ülkelerde oynanmasına karar verdi.

TÜRKİYE KARLI ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi nedeniyle seyircisiz olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan finalin, ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlayamayacağını belirterek UEFA'ya 2020 yerine, 2021 finaline ev sahipliği yapmak istediğini iletti. UEFA'da yapılan görüşmeler sonucunda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 finalini Lizbon'a alırken karşılığında da Türkiye'ye 2021 yılında seyircili yapılacak finali İstanbul'a verdi. Devler Ligi finali Portekiz'in Lizbon kentinde yapılacak. Avrupa Ligi finali ise Almanya'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi takvimini 1'er yıl kaydıran UEFA 2021'in Türkiye'de, 2022'nin Rusya'da, 2023'ün Almanya'da ve 2024'ün de İngiltere'de oynanacağını ilan etti.



KUPALARDA HEYECAN AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

UEFA, Şampiyonlar Ligi için yaptığı toplantıda Lizbon'da son 8 takımla birlikte 8'li final yapma kararı aldı. 12-23 Ağustos tarihinde Lizbon'da 8'li final oynanacak. 10 Temmuz'da 8'li final için kura çekimi yapılacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanması gereken son 4 maç ise 7-8 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 10 Temmuz'daki kura çekiminde bu eşleşmelerin galibiyle karşılaşacak takımlar belli olacak.