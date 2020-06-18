Kahırbahçe

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzakta kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na da Trabzonspor'a her iki maçta da yenilerek veda eden F.Bahçe'de yüzler gülmezken, başkan Ali Koç yine tepkilerin odağı haline geldi. Futbolda yaptığı yatırımın karşılığını sportif anlamda alamayan ve son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldıran sarı-lacivertlilerin kalan süreçteki yol haritası merak edilirken taraftarlar ise son iki gündür sosyal medyadan #Alikoçistifa hashtagi ile sert tepki gösterdiler. Kanarya'nın Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışında bir türlü çözüm üretememesi eleştiri konusu olurken, ekibin Avrupa Kupaları'na katılma şansı da riske girdi.

AVRUPA SIKINTISI

Kupa üzerinden gitme hakkını kaybeden ligde 7. sırada bulunan Kanarya bitime 7 hafta kala Avrupa'ya katılacak sıralamaya girmek için mücadele edecek. Ayrıca bu sezon ezeli rakiplerine karşı sahasında kaybettiği maçlarla birlikte Kadıköy'ün büyüsünün bozulması da taraftarların heyecanını yitirmesine sebebiyet verdi. Evinde Galatasaray'a 20 yıllık serisini kaybetmesinin ardından Trabzon'a karşı 23 yıllık yenilmeme serisi sona eren Kanarya, sadece Beşiktaş önünde üstünlüğünü koruyabildi. Ali Koç yönetiminin yol haritası merak edilirken önümüzdeki günlerde radikal kararların alınacağı gelen haberler arasında.



SOSYAL MEDYADA KOÇ'A TEPKİ YAĞDI

F.BAHÇE'NİN kupadan elenmesi ile sosyal medyadan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'a tepki yağdı. İşte o eleştirilerden bazıları: - Parana ihtiyacımız yok. Fener'i bu hale getirdikten sonra. - Sayın Ali Koç bey yazacak çok şey var ama uzatmayacağım gerek yok. Lütfen istifa edin. İstifa da bir hizmettir. - Ali Koç başkan. F.Bahçe perişan - Aynı sezon içinde hem Galatasaray hem de Trabzonspor'a Kadıköy'de yenilmek hiçbir şekilde açıklanamaz. Fenerbahçe tarihi böyle bir rezillik görmedi. - "Olmadı" de başkanım. "Yapamadım" de çek git. Başaramadım de...