Kartal’da yeni aday Olsen

Beşiktaş'ın Loris Karius'la yollarını ayırması sonrası kaleci arayışları sürerken son olarak Roma forması giyen İsveçli file bekçisi Robin Olsen'in gündeme geldiği bildirildi. Robin Olsen konusunda Serie A deviyle el sıkıştığı bildirilen siyah-beyazlı yönetimin İtalyan ekibine kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi. Beşiktaş, 30 yaşındaki file bekçisine yıllık 1,5 milyon Euro vermeyi planlıyor. Krasnodar forması giyen Kritsyuk ile de ilgilenen Kara Kartal'ın net kararını gelecek hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.

PSV'Lİ ZOET'TEN VAZGEÇİLDİ

Siyah-beyazlı yönetimin listede bulunan PSV'li Jeroen Zoet'den ise vazgeçtiği kaydedildi. PSV, kalecisini geçen sezon Utrecht'e kiralamıştı. Hollanda kulübü yeni sezonda da Zoet'i birinci kaleci olarak düşünmüyor. Bu arada 20 Haziran Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar bugün saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.