Maçlar için tüm hazırlıklar tamam

Korona virüs salgını nedeniyle 3 aydır ara verilen TFF 1. Lig'de İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu'nun maçlarına ev sahipliği yapan Bornova Stadı, kaldığı yerden başlayacak maratona hazır hale getirildi. Bornova Belediyesi, 3 aydır kapılarını kapatan stat başta olmak üzere tüm spor tesislerini dezenfekte etti. Statta pazar günü oynanacak Altay- Akhisarspor maçı öncesinde uzman ekipler, her yeri dezenfekte etti.