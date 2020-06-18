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Haberler Spor Maçlar için tüm hazırlıklar tamam

Maçlar için tüm hazırlıklar tamam

Maçlar için tüm hazırlıklar tamam

18.06.2020, 06:50

Korona virüs salgını nedeniyle 3 aydır ara verilen TFF 1. Lig'de İzmir temsilcileri Altay ve Altınordu'nun maçlarına ev sahipliği yapan Bornova Stadı, kaldığı yerden başlayacak maratona hazır hale getirildi. Bornova Belediyesi, 3 aydır kapılarını kapatan stat başta olmak üzere tüm spor tesislerini dezenfekte etti. Statta pazar günü oynanacak Altay- Akhisarspor maçı öncesinde uzman ekipler, her yeri dezenfekte etti.

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