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Menemen’in jokeri Rıdvan

Sarı-lacivertli ekibin başarılı oyuncusu Rıdvan görev verilen her bölgede başarıyla oynadı.

Menemen’in jokeri Rıdvan
Giriş Tarihi: 18.6.2020

TFF 1. Lig'de 3 aylık aradan sonra cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor'un sağ beki Rıdvan Koçak, formayı kaptı. Devre arasında Bandırmaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu teknik direktör Cenk Laleci tarafından stoperde ve sol bekte de oynatıldı. Savunmanın her bölgesinde forma giyen deneyimli oyuncu joker görevi görürken, ikinci yarıda 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

LALECİ RIDVAN'A GÜVENİYOR
Rıdvan'dan övgüyle bahseden teknik direktör Cenk Laleci, "Rıdvan'a hangi bölgede görev versek elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendisine çok güveniyorum. Tecrübesi, karakteri ve çalışkanlığıyla ekibimizdeki gençlerin örnek olacağı bir isim. Ona maçlar yeniden başlayınca kalan haftalarda büyük görev düşecek" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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