  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor PFDK'dan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

'dan 'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu () sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Başkanı 'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'dan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

18.06.2020, 19:18

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

ADEM BÜYÜK'E 3 MAÇ OZAN TUFAN'A 2 MAÇ
Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç ceza verirken, Kayserispor karşısında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan da 2 maçla cezalandırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

PFDK'dan Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA