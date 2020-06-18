Premier Lig’de 100’ler gülüyor

İNGİLTERE Premier Lig'de korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2019-2020 sezonuna Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla başladı. 9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta duran lig 100 gün sonra start verdi. Son 9 haftaya girilen ligde 30 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen lider Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyor.