Shinji Kagawa İzmir yolunda

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Real Zaragoza'lı Japon futbolcu Shinji Kagawa Göztepe yolunda. İspanya 2. Ligi ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Japon 10 numaranın Göztepe ile anlaştığı ve yeni sezonda İzmir'e geleceği iddia edildi. Korona virüs sonrası ekonomik küçülmeye giden İspanyol ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. Türkiye'den mutlu ayrılan Kagawa, sarı-kırmızılı ekibe transferine sıcak bakıyor.