Şifre Bornova

TFF 1. Lig'de 43 puanla averajla 7. sırada yer alan Altay, pazar günü 45 puanlı ve 5. basamakta yer alan Akhisarspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi bu sezon Bornova Doğanlar Stadı'nda ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı kayıpsız geçerek 12 puan topladı. Bornova Stadı'nın uğuruna güvenen siyah-beyazlılar, Bolu'yu 2-1, Adana'yı 3-1, Altınordu'yu 1-0 ve 1-0 geriye düştüğü maçta lider Hatay'ı 2-1 yenmeyi başardı. Pandemi sonrası futbola Ege derbisinde konuk edeceği Akhisar maçı ile dönüş yapacak Altay iç sahadaki galibiyet serisini sürdürüp, Play-Off hattının içine girmek istiyor. İzmir ekibi ayrıca son altı maçında da mağlubiyet yüzü görmedi.

YALÇIN KOŞUKAVAK FARK YARATTI

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Altay, iç sahada Adanaspor, Altınordu ve Hatayspor'u yenerken, deplasmanda Bursaspor ile 2-2, Menemenspor'la 1-1 ve Fatih Karagümrük'le de 2-2 berabere kaldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ