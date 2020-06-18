Trabzon’da bayram

Süper Lig'de son 7 haftaya liderlik koltuğunda giren Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırmanın mutluluğu yaşanıyor. Hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası, hem de Süper Kupa'yı müzesine getirmeyi arzulayan bordo-mavililer, hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu sezon 2+1 kupa hedefi belirleyen Karadeniz temsilcisi, Kadıköy'de tarih yazdı.

KARADENİZ FIRTINASI ESİYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra Kadıköy'de yenen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri yeni bir tarih yazdı. Süper Lig şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzon'a getirmek isteyen Trabzonspor, ezili rakibi Fenerebahçe'yi en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup etmişti. 23 yıllık galibiyet özlemine 23 maç sonra dış sahada son veren bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda 12 mağlubiyet, 11 beraberlik almıştı. Lige Göztepe zaferiyle giren, kupada Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da oyuncular zaferin sevincini doyasıya yaşadı.





COŞKULU KARŞILAMA

Kupada finale yükselen Trabzonspor, gece geç saatlerde Trabzon'a döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'dan dönen bordomavili takımı Trabzon'da çok sayıda taraftarlar meşaleler ve marşlar eşliğinde karşıladı. Korona Virüs nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada taraftarlar takımlarını 'Şampiyon' tezahüratlarıyla karşıladı. Trabzonspor'da oyuncular galibiyeti havaalanı pistinde kolbastı oynayarak kutladılar. Özellikle Abdulkadir Ömür'ün bayılma hareketi ise büyük beğeni topladı.





'İKİ KULVARDA DA BAŞARI İSTİYORUZ'

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir, hem lig hem de kupada şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Cimşir, "Kazanarak tur atlamak, adımızı finale yazdırmak mutluluk verici. Süreçle alakalı olarak daha hiçbir şey başarmadığımızı düşünüyorum, gidecek çok yolumuz var. İnşallah sezon sonunda başarmış bir şekilde konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, arzumuz, isteğimiz iki kulvarda da finali yapmak ve şampiyon olmak. Ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da final rakibimiz olacak. Daha bir şeyleri başarmış değiliz. Gidecek yolumuz var, kupayla beraber 8 final maçımız var" dedi.

YEREL BASINDA ZAFERİN YANKILARI

Trabzon'da yerel gazeteler, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı. Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullandı. Son Nokta Gazetesi, "Bu fırtınanın önünde durulmaz", "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", Günebakış Gazetesi, "Kupa bizim", Kuzey Ekspres Gazetesi, "23 yıl sonra gelen zafer", Taka Gazetesi de ilk sayfasında "Tarihi şamar!", "Kral konuşunca herkes susacak" başlıklarıyla zaferi okuyucularına aktardı.