PFDK, Rizespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç cezalı duruma düşen Adem Büyük'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi. Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımın ilk 4 resmi maçında forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübünün aynı müsabakaya ilişkin resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması gerekçesiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Adem Büyük’e dört maç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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