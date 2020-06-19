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Haberler Spor Adem Büyük’e dört maç yok

’e dört maç yok

Adem Büyük’e dört maç yok
Giriş Tarihi: 19.6.2020

PFDK, Rizespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç cezalı duruma düşen Adem Büyük'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi. Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımın ilk 4 resmi maçında forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübünün aynı müsabakaya ilişkin resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması gerekçesiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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