Akhisarspor, Altay’ı gözüne kestirdi

TFF 1. Lig'de verilen 3 aylık aranın ardından 21 Haziran Pazar günü Altay ile deplasmanda oynayacağı müsabaka ile yeşil sahalara geri dönecek olan Akhisarspor'da, tek hedef Süper Lig. Bugüne kadar iki Covid-19 testine girdiklerini ve sonuçların hepsinin negatif çıktığını vurgulayan Vural, "Hazırlık maçı yapamadık. Ama kendi aramızda 3 ciddi maç oynadık. Futbolcularım özverili çalıştı, lige hazırız. 14 haftadır Altay'ı inceliyoruz. Ama tabii ki futbolda ertesi gün ne olacağını kestiremiyoruz. İnşallah 6 maçı kazanır Süper Lig'e çıkarız" şeklinde konuştu.