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Haberler Spor Akhisarspor, Altay’ı gözüne kestirdi

, ’ı gözüne kestirdi

Akhisarspor, Altay’ı gözüne kestirdi
Giriş Tarihi: 19.6.2020

TFF 1. Lig'de verilen 3 aylık aranın ardından 21 Haziran Pazar günü Altay ile deplasmanda oynayacağı müsabaka ile yeşil sahalara geri dönecek olan Akhisarspor'da, tek hedef Süper Lig. Bugüne kadar iki Covid-19 testine girdiklerini ve sonuçların hepsinin negatif çıktığını vurgulayan Vural, "Hazırlık maçı yapamadık. Ama kendi aramızda 3 ciddi maç oynadık. Futbolcularım özverili çalıştı, lige hazırız. 14 haftadır Altay'ı inceliyoruz. Ama tabii ki futbolda ertesi gün ne olacağını kestiremiyoruz. İnşallah 6 maçı kazanır Süper Lig'e çıkarız" şeklinde konuştu.

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