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son finalist

Yeşil-turunculular, sonuca 15, 46 ve 48. dakikalarda Cisse ile 26’da Ceyhun’un attığı gollerle ulaştı. tarihinde ilk kez finale çıkarken, ekibi Trabzon’un rakibi oldu.

Alanyaspor son finalist
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u farklı yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi: 4-0. Yeşil-turunculular, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. 14. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın ortasında Coulker'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Cisse ağlara gönderdi: 1-0. 1 26'da sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

CİSSE İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
46'da Antalyaspor'un hatalı pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ortasında Penaltı noktası üzerinde Cisse'nin vuruşu ağlara gitti: 3-0. 48'de Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içine giren Cisse sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. 82'de Emircan'ın pasında Onur topu ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler pozisyonun öncesinde faul olduğu içinr golü iptal etti. Karşılaşma 4-0 sona erdi.

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