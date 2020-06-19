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Alanyaspor son finalist

Yeşil-turunculular, sonuca 15, 46 ve 48. dakikalarda Cisse ile 26’da Ceyhun’un attığı gollerle ulaştı. Alanyaspor tarihinde ilk kez finale çıkarken, Karadeniz ekibi Trabzon’un rakibi oldu.

Giriş Tarihi: 19.6.2020