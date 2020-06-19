Alanyaspor son finalist

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, sahasında Antalyaspor'u farklı yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi: 4-0. Yeşil-turunculular, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. 14. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın ortasında Coulker'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Cisse ağlara gönderdi: 1-0. 1 26'da sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
CİSSE İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
46'da Antalyaspor'un hatalı pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ortasında Penaltı noktası üzerinde Cisse'nin vuruşu ağlara gitti: 3-0. 48'de Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içine giren Cisse sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0. 82'de Emircan'ın pasında Onur topu ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler pozisyonun öncesinde faul olduğu içinr golü iptal etti. Karşılaşma 4-0 sona erdi.
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