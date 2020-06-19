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Altay’da alarmı

Siyah-beyazlılarda, Abdülkerim, Abdülhamit, Doğa, Özgür, Yılmaz ve Tatos ceza sınırında yer alıyor.

Altay’da sarı kart alarmı
Giriş Tarihi: 19.6.2020

TFF 1. Lig'de pandemi sonrası sezona pazar günü Bornova Stadı'nda oynayacağı Akhisarspor maçıyla dönüş yapacak Altay'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kalan 6 maçta en iyi skorları elde edip Süper Lig'e çıkmak isteyen siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında yer alan 6 önemli oyuncuya uyarı geldi. Altay'da stoperler Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız, sol bek Doğa ile Özgür ve orta saha oyuncuları Yılmaz Özeren ile Tatos, Ege derbisinde kart gördükleri halde bir sonraki hafta Eskişehirspor deplasmanında görev yapamayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı forvet Yaser ise Akhisarspor'a forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Yaser dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

PUSUYA YATTI
Pandemi sonrası pazar günü sahalara dönecek olan Altay, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı ekip dış dünyaya kapılarını kapatarak kendi tesislerinde kampa girdi.

DERBİ İÇİN PUSUYA YATTI TEST GÜNÜ

Altay, bugün kendi tesislerinde pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçı için COVID-19 testi yaptıracak. İzmir temsilcisinde daha önce yapılan testlerde vakaya rastlanmamıştı. Altay- Akhisarspor karşılaşmasında görev yapacak, polis memurları, özel güvenlik, stat personeli, itfaiye ve basın mensupları da bugün Bornova Stadı'nda test yaptıracak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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