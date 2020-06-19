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A.Ordu seri peşinde

Boluspor maçıyla lige yeniden başlayacak İzmir ekibi kalan maçlarını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

A.Ordu seri peşinde
Giriş Tarihi: 19.6.2020

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, son 6 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Korkulu rüya görmek istemeyen İzmir temsilcisi özellikle dış sahada toplayacağı puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışacak. Düşme hattının 7 puan üzerinde yer alan kırmızı-lacivertliler, pazar günü Boluspor'a konuk olduktan sonra sırasıyla Keçiörengücü, Adana (D), Bursa (D), Giresun ve Menemenspor'la (D) kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi kalan maçlarını kazanarak ligde kalmak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, virüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada antrenmanların iyi geçtiğini ancak hazırlık maçı oynamamanın handikap olduğunu ifade etti.

İSTEDİKLERİMİZ OLMAYA BAŞLADI
Hüseyin Eroğlu, "Takımımızın antrenman performansını gözlemledik, istediklerimiz olmaya başladı. Bunu sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

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