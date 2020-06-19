Arsenal’de Arteta herkesi sasırttı

İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından oynanan maçta Manchester City, Arsenal'i 3-0 yenerken Londra ekibinin teknik patronu Mikel Arteta'nın kadro seçimi herkesi şaşırttı. Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette, Sead Kolasinac ve Dani Ceballos gibi isimleri yedek kulübesinde bırakan Arteta, ilk 11'de genç oyuncuları tercih ederken Mesut Özil'i de maç kadrosuna dahil etmedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arteta, Mesut Özil'in kadroya alınmamış olmasının sebebiyle ilgili bir soruya, "Taktiksel bir karardı" şeklinde kısa bir yanıt verdi. Bu arada City'de 88. dakikada Eric Garcia, takım arkadaşı kaleci Ederson'la çarpıştı. Hareketsiz biçimde yerde kalan oyuncuya oksijen maskesi takıldı ve hastaneye kaldırıldı.