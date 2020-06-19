Beto’ya aslan pençesi

Süper Lig'de gelecek yılın planlamalarına başlayan Göztepe'nin yıldızlarının talibi her geçen gün artarken, Portekizli eldiven Beto Pimparel'e sürpriz bir teklif geldi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Çaykur Rize maçında sakatlanan kaleci Fernando Muslera'dan en az 6 ay ayrı kalacak olan Galatasaray, gündemine Göztepe'nin 1 numaralı ismini aldı. İstanbul ekibinin teknik patronu Fatih Terim, yönetime 38 yaşındaki Beto'nun alınması yönünde rapor verdi. Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Beto Pimparel ile ülkesi Portekiz'den Sporting Lizbon ve Süper Lig'den Beşiktaş da ciddi olarak ilgileniyor.

KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Korona virüsün etkileri nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Göz-Göz, yıllık ücretinde yaptığı indirim talebine olumsuz yanıt veren Portekizli eldiven ile bir an önce görüşüp tekliflerin önüne geçmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, önceliği İzmir olan Beto'yu elinden kaçırmamak için şartları zorlayacak.

90

Portekiz Milli Takımı'nda da forma giyen Beto, Göztepe'deki 3 sezonunda sarıkırmızılı forma ile 90 resmi maça çıktı. Tecrübeli eldiven kalesinde bu maçlarda 113 gol gördü.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Sporting Lizbon ve Sevilla'da 4'er ve Leixoes'te 3 sezon, Casa Pia, Sporting Braga, Marco, CFR Cluj'da da 1'er sezon görev yapan Beto 3 yıldır Göztepe'nin vazgeçilmez ismi oldu. Ronaldo, Pepe, Quaresma, Reyes gibi dünyaca ünlü yıldızlarla oynama şansı bulan Beto, Portekiz Milli Takımı'nda da büyük başarılara imza attı. Kariyerinde 14'ü Portekiz Milli Takımı olmak üzere 310 maça çıkan tecrübeli eldiven Porto ile 5, Sevilla ile 2 ve Romanya ekibi Cluj ile 1 şampiyonluk kupası kazandı.

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