Ceza yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, başkan Ali Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy'un da aynı gerekçeyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası aldığı bildirildi. PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulduğu gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

OZAN'A 2 MAÇ

Kurulun, Hes Kablo Kayserispor müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği ifade edildi.