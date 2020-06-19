Haberler Spor Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

Denizlispor'da Beşiktaş deplasmanı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

19.06.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,16:03