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Haberler Spor Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

'da testleri negatif

'da deplasmanı öncesi yapılan testleri negatif çıktı. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif

19.06.2020, 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,16:03

Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.


Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

IHA

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