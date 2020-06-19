Denizlispor, Beşiktaş karşılaşmasından önce dördüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
IHAHedef 3 puan! Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Denizlispor Beşiktaş maçı saat kaçta?
Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.