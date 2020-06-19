Fener’de deprem

Fenerbahçe dün Max Kruse depremi ile sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde apandisit ameliyatı olan Alman futbolcu Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshederek sarılacivertli ekiple yollarını ayırdı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte F.Bahçe camiası büyük şok yaşarken kulüp hemen bir açıklamada bulunarak konuyu spor yargısına taşıyacaklarını duyurdu. F.Bahçe Kulübü, "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır" derken oyuncunun gerçekleştirdiği feshin, kendileri nezdinde haksız olduğunun ifade edildi ve şu sözlere yer verildi:

HAKSIZ VE MESNETSİZ

"Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." Kruse'nin Türkiye'den bir takım ile temasta olduğuna yönelik iddialar ise dikkat çekti. Alman futbolcu, F.Bahçe ile 23 resmi maça çıktı, 7 gol attı 8 de asist yaptı.



SAVUNMA İÇİN HEDEF KNOCHE

LİG ve kupada oynadığı son iki maçta toplam 4 gol yiyen ve savunmadaki hataları ile dikkat çeken F.Bahçe, defans hattını değiştirmek için çalışmalarına start verdi. Kanarya, önceliği stoper transferine verirken Wolfsburg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Robin Knoche'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Roma'dan Juan Jesus için de ilgisini sürdüren ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu uygun koşullar halinde almayı düşünüyor. İtalyan medyası başkent temsilcisinin Jesus'u takımda düşünmediğini yazmıştı.



TFF, YANLIŞI DÜZELTTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emre Belözoğlu'nun kupada Trabzonspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen resmi sitede direkt kırmızı kart ile cezalandırıldığı şeklinde girilen bilgiyi değiştirdi ve sarı-kırmızı karta çevirdi. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır'a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.