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Haberler Spor Fernando Muslera dün taburcu edildi

dün taburcu edildi

Fernando Muslera dün taburcu edildi
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Galatasaray'ın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, taburcu oldu. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muslera ise "Bu zor zamanımda yanımda olan herkese, tüm ülkeye, Galatasaray Kulübüne, Galatasaray taraftarlarına, diğer kulüplere, Doktor Yener'e ve Liv Hospital'a çok teşekkür ederim. En kısa sürede tekrar sahaya dönmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

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