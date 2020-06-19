FFP esnetiliyor

UEFA korona virüsü salgını nedeniyle 2020 transfer döneminde Finansal Fair Play (FFP) kurallarının esnetilmesine karar verdi. UEFA, kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, birtakım esneklik sağlayacağını ve kulüplerin gelir kaybını belirlemesi için zaman tanıyacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, gelecek sene Avrupa kupalarında yer alacak olan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül tarihlerinde, borçlarının olmadığı yazıyı UEFA'ya bildirecek. 2020 FFP mali yılı değerlendirmesi 2021 yılıyla birlikte değerlendirileceği açıklanırken, 2020 ve 2021 yılları mali bilançoları tek bir dönem olarak ele alacağını duyuruldu.

TRANSFER 5 EKİM'E KADAR

ÖTE yandan 2020-2021 UEFA kulüp müsabakalarının grup aşaması oyuncu kaydı için son tarihin 6 Ekim 2020 olarak belirlendiği ve yaz transfer dönemi için son tarihin 5 Ekim 2020 olacağı açıklandı.