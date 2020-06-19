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Haberler Spor Italya’da kupa sevinci korkuttu

Italya’da kupa sevinci korkuttu

Italya’da kupa sevinci korkuttu
Giriş Tarihi: 19.6.2020

NAPOLİ, İtalya Kupası final maçında Juventus'u 90 dakikası golsüz biten randevuda penaltı atışları ile 4-2 yenerek kupayı müzesine götürürken karşılaşmanın ardında İtalya sokaklarında korkutucu görüntüler meydana geldi. Geçen aylarda korona virüsün Avrupa'daki merkezi olan ve daha yeni toparlanan İtalya'da maçın bitiş düdüğüyle birlikte insanlar sokaklara akın etti. Napoli'de kupayı kutlamak için bir araya gelen taraftarların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Sanki stadyumdaymış gibi görüntüler ortaya çıkarken taraftarların maske takmaması da dikkat çekti. Bu arada maçın ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sıra dışı bir kupa seremonisi düzenlendi. Juventuslu oyuncular kendi başlarına gümüş madalyalarını bir panodan aldı.

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