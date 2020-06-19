Kızılcabölükspor’da takıma test yapıldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kızılcabölükspor, futbolcu ve teknik heyetin toplanması nihayet gerçekleşti. Daha önce birkaç kez toplanma tarihini erteleyen sarı-kırmızılılar, önceki gün kulüp binasında bir araya geldi. Teknik heyet ve futbolcular, antrenmanlar öncesinde korona virüs testine tabi tutuldu. Antrenmanların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, test sonuçlarının bekleneceği bildirildi. Basın sözcüsü Ahmet İlem, "TFF alt ligler için nihai kararını açıklamadı ama maçlar oynanacakmış gibi hazırlık yapacağız. Toplanma sürecinde iki gün antrenman yok. Antrenmanların bugün başlamasını öngörüyoruz" diye konuştu.