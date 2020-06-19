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Haberler Spor Manisa Futbol’da Volkan sevinci

Futbol’da Volkan sevinci

Manisa Futbol’da Volkan sevinci
Giriş Tarihi: 19.6.2020

TFF İkinci Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde Volkan Okumak sevinci yaşanıyor. Sezona beşte beş yaparak giren, 6. maçında Sarıyer'i de 2-0 yenen siyah-beyazlılarda, Giresunspor'dan transfer edilen Volkan Okumak bu maçın 60. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Kaval kemiğinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat olan Volkan'a, korona virüs salgını döneminde liglere verilen ara ilaç gibi geldi. 29 Eylül 2019'da oynanan Sarıyer maçından bu yana yeşil-sahalara uzak kalan Volkan Okumak tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara katıldı.

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