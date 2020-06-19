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Haberler Spor Ogenyi Onazi 2-3 hafta yok

hafta yok

Ogenyi Onazi 2-3 hafta yok
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin Demir Grup Sivasspor maçında geçirdiği sakat- lık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Onazi'nin çekilen MR'ında arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edildiği ve 27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Orta saha oyuncusu Onazi'nin 2-3 hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Topuğundan sakatlık yaşayan Recep Niyaz'ın tedavisinin devam ettiği ve bağırsak ameliyatı geçiren Isaac Sackey'in takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Horoz'da, cezalı Zeki Yavru da yok.

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