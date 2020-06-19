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Haberler Spor Sarı kart uyarısı

Sarı kart uyarısı

Sarı kart uyarısı
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Bülent Uygun'dan futbolculara kart uyarısı geldi. Horoz'da, Beşiktaş maçı öncesi Hugo Rodallega, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz ve Ogeyi Onazi ceza sınırında bulunuyor. Rodallega, Lopes ve Oğuz kart görürse Ç.Rize maçında oynamayacak. Öte yandan teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.

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