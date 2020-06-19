Sarı kart uyarısı

Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Bülent Uygun'dan futbolculara kart uyarısı geldi. Horoz'da, Beşiktaş maçı öncesi Hugo Rodallega, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz ve Ogeyi Onazi ceza sınırında bulunuyor. Rodallega, Lopes ve Oğuz kart görürse Ç.Rize maçında oynamayacak. Öte yandan teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı.