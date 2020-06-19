  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Sol bek Leo’dan tek taraflı fesih

Sol bek Leo’dan tek taraflı fesih

Sol bek Leo’dan tek taraflı fesih
Giriş Tarihi: 19.6.2020

Göztepe'de dün Leo Schwechlen şoku yaşandı. Korona virüs salgını süresince kendisine mart. nisan ve mayıs aylarında ödeme yapılmadığını gerekçe gösteren oyuncu kulübe ihtarname gönderip sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldı.

"HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"
Göztepe resmi sitesinden Leo'nun ayrılığıyla ilgili, "Kulübümüzün haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yapıldı. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda gelen oyuncu, ilk senesinde Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Leo, geçen sezon Erzurum'a gidip sezon başında takıma geri dönmüştü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sol bek Leo’dan tek taraflı fesih haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA