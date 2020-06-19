Göztepe'de dün Leo Schwechlen şoku yaşandı. Korona virüs salgını süresince kendisine mart. nisan ve mayıs aylarında ödeme yapılmadığını gerekçe gösteren oyuncu kulübe ihtarname gönderip sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrıldı.
"HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"
Göztepe resmi sitesinden Leo'nun ayrılığıyla ilgili, "Kulübümüzün haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yapıldı. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda gelen oyuncu, ilk senesinde Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Leo, geçen sezon Erzurum'a gidip sezon başında takıma geri dönmüştü.
Sol bek Leo’dan tek taraflı fesih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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