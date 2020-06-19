TFF 1. Lig bugün yeniden baslıyor

TFF 1. Lig'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Giresunspor Adanaspor'u konuk edecek. Lider Hatayspor ise deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. Ligde 9 takım sezon sonunda Süper Lig'e yükselecek 3 takımdan biri olmak için mücadele ediyor. Ligde statü gereği 34. hafta sonunda ilk 2'de yer alan takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak. Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren takımlar ise Play-Off'larda Süper Lig bileti almak için yarışacak.