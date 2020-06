Top toplayıcılıktan A takıma

Yukatel Denizlispor'un altyapısından yetişen, daha önce yeşilsiyahlı takımı tribünden destekleyen, bazı maçlarda da top toplayıcılık yapan 21 yaşındaki futbolcu Alihan Kalkan, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Ege temsilcisinin formasını terletiyor. Altyapısından yetiştiği Horoz ile 2019'da profesyonel sözleşme imzalayan Alihan, küçük yaşlarda babası, arkadaşlarıyla takımının maçlarını tribünden izlediğini söyledi.

BABASI DESTEK VERDİ

Denizlispor'un altyapısında forma giyerken A takımın maçlarında 3 yıl top topladığını aktaran Kalkan, sokakta arkadaşlarıyla futbol oynarken babasının desteği sayesinde amatör kulübe yazıldığını anlattı. Kalkan, altyapıda top koşturduğu süre içinde Denizlispor'un maçlarında top topladığını belirterek, "Hayalimde top topladığım takımın A kadrosunda görev yapmak vardı. Allah'ın izniyle A takıma kadar yükseldim. Top toplarken karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olduk, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yedik. Güzel günlerdi. Şimdi her şey çok güzel gidiyor. Tribünden takımımı desteklediğim için taraftarımızın nasıl bir duygu içinde olduğunu biliyorum. Denizli'nin çocuğu olarak taraftarımızı sahada temsil ediyoruz" dedi.



'RECEP AĞABEYE BENZİYORUM'

TARAFTARIN sahada forma giymiş hali gibi olduklarını ifade eden Alihan Kalkan, şöyle devam etti: "Babamla maç izlemeye geldiğimde 'Bu statta forma giymek nasip olur mu?' diye konuşurduk. Yeşil-siyahlı formayı giymek her şeyden güzel. Senelerce burada forma giyip takımın başarısı için çalışmak istiyorum. Mahallede top oynarken kendimi hep Recep Niyaz ağabeyime benzetirdim. Şimdi onunla yan yana maça çıkmak inanılmaz bir duygu." Altyapıdaki her çocuğun hayalinin A takımda forma giymek olduğuna dikkati çeken Kalkan, "Bu kentin çocuğuyuz. Üstüme düşenin en iyisini yapmak istiyorum. Süper Lig'de Denizlispor'da uzun yıllar oynamak istiyorum. Takımın en genci olarak ağabeylerimi örnek alıyorum. Sonrasında Avrupa neden olmasın" dedi.



89 MAÇTA 19 GOL ATTI

Denizlispor altyapısında parlayan ve profesyonel olan Alihan U-19 ve U-21 takımında 89 maçta 19 gol kaydetti.