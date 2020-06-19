Trabzonspor’da Ekuban rüzgarı

Trabzonspor'un gelecek vaadeden Ganalı yıldızı Calep Ekuban, gösterdiği performansla takımına hayat verirken, futbol kariyerinin ise en iyi dönemini bordo-mavili takımda yaşıyor. İngiltere Championship ekibi Leeds United'da kötü bir sezon geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Ekuban, yükselen performansıyla birlikte 1 milyon Euro bonservis ücretiyle bordo- mavili takımın kadrosuna dahil edildi. Ekuban, performansıyla fırtına gibi başladığı bu sezonda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yılmadı, sakatlığı atlatıp yeşil sahalara döndü. 63 resmi maçta bordo-mavili formayı giyen oyuncu 37 maçta sahaya ilk on birde çıktı, 17 gole imza attı bu maçlarda 12 de asist yaptı.

NWAKAEME ŞOKU

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Trabzon'da MR'ı çekilen Nwakaeme'nin yapılan muayenesinde sol addüktör kas grubunda grade iki tear (yırtık) tespit edildi. Yıldız oyuncunun, sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.