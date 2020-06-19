Turgutlu’da sosyal mesafeli antrenman

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup temsilcisi Turgutluspor, TFF'nin 18 Temmuz'da ligleri başlatma kararı sonrası ilçede toplandı ve sezonun geri kalan maçları için 2019-2020 sezonunda 3. kez topbaşı yaptı. Teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde Irlamaz Tesisleri'nde başlayan antrenmanlarda korona virüs salgını döneminde alınan tedbirlere uyuldu. Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından topbaşı yapan kırmızı- siyahlılar, TFF'nin nihayi kararına göre hareket edecek. Turgutluspor'un futbolcuları, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gelen sağlık görevlileri tarafından Kovid-19 testinden geçti.