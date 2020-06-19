Yukatel yetenek avında

Denizlispor Kulübü ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayarak maddi ve manevi destek sağlayan Almanya merkezli Yukatel firması, desteğini çeşitli alanlarda da sürdürmek için harekete geçti. Denizlispor yönetimi ve Yukatel yönetimi, Avrupa'da futbol oynayan genç gurbetçileri Horoz'a kazandırmak için birlikte hareket etme kararı aldı. Proje kapsamında, Almanya 4. Ligi'nde mücadele eden bir takımla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, gurbetçi futbolcuların burada oynatılarak yetiştirilmesi ve daha sonra Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

'SAĞLAM BİR ALTYAPI ŞART'

Yukatel'in bugüne kadar Denizlispor'a maddimanevi büyük katkılar sağladığını belirten başkan Ali Çetin, "Denizlispor olarak sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Bu yüzden kulübümüzün sağlam bir altyapıya kavuşmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Futbolcu maliyetlerinin sürekli arttığı düşünüldüğünde artık altyapı ve yetenekli gençlerin kulübe kazandırılması daha fazla önem kazanmaya başladı" dedi.

SEBAHATTİN ALP