Ağır ceza kapıda

F.Bahçe'de Kruse'nin takımda ayrılmasının yankıları sürerken yaşanacak süreç merakla bekleniyor. Sarı lacivertli kulüp yaptığı açıklamayla Alman futbolcunun fesih işleminin haksız olduğunu ve Kruse'nin işlemini spor yargısına taşınacağı duyurmuştu. Kruse sözleşmesini haksız fesih ettiyse konu önce taraflar arasındaki mukavele gereği FIFA'ya taşınacak. FIFA'dan çıkacak karar, itiraz halinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gidecek. Fenerbahçe haklı görüldüğü takdirde Max Kruse'nin 6 aydan 2 yıla kadar futboldan men cezası alma ihtimali bulunuyor. Alman futbolcunun yaşanan süreçte yönetime "Paramı almadan idmanlara çıkmam, maçlarda da oynamam" diyerek rest çektiği öğrenildi. Pandemi süreci öncesinde alacağı bulunmayan ve bu süreçte biriken 3 aylık parasının ödenmemesi durumunda "Banka teminatını bozdururum" diyen Kruse, alacaklarını bu şekilde tahsil etmek istediği bildirildi