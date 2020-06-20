Alanyaspor çok mutlu

Süper Lig'e verilen aranın ardından Başakşehir ile oynadığı maçı 2-0 kaybeden Aytemiz Alanyaspor kupada Antalyaspor'u farklı mağlup ederek finale çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Turuncu-yeşiller tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale yükselirken karşılaşmanın ardından takım otobüsünün önünü kesen bir grup taraftar meşaleler yakarak, oyunculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, finale adlarını yazdırdıkları için mutlu olduklarını belirterek sezon başından beri futbolcuların verdikleri taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttığını kaydetti.

BULUT'TAN TAKIMINA ÖVGÜ

Bulut sözlerine şöyle devam etti: "Herkes bizim defansta bekleyip, kontratakla gole gideceğimizi düşünürken, biz rakibe önde basarak hataya zorladık. Kazandığımız topları iyi değerlendirdik. İlk yarı 2-0 öne geçtik, ama ilk yarı fark 4-5 de olabilirdi. Baya gol pozisyonuna girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı. Ligde ve kupa finalinde istediklerimizi elde etmek istiyoruz."