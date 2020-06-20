Aslan’ın Omar inadı

Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu Olympiakos'ta forma giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için girişimlerini hızlandırdı. Sezon sonunda birçok yıldız ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, uzun süredir takip edilen yıldız futbolcu için yeni teklifini yaptı. Cim Bom, 28 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve her sezon için 1 milyon Euro maaş önerdi. Norveçli futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı ancak bekleme kararı aldığı öğrenildi. Mariano ve Şener Özbayraklı ile devam etmeyecek olan Galatasaray'ın ilk olarak Omar transferini çözüp sağ bek sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.

G.SARAY BİR ADIM ÖNDE

Omar Elabdellaoui'nin kulübünden ise yıllık 750 bin Euro ücret teklif aldığı bu nedenle sarı-kırmızılı ekibin transferde bir adım önde olduğu konuşuluyor. Bu sezon 40 maçta 3 bin 514 dakika görev alan Elabdellaoui, 1 gol kaydetti.



VALENCİA SONA DOĞRU

G.Saray'ın Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia ile temasları tam gaz devam ederken Ekvador'un köklü gazetelerinden birisi olan El Universo, oyuncunun yeni durağının sarı-kırmızılı ekip olacağını okurlarına duyurdu. Haberde; eşyalarını toplayan ve İstanbul macerası için sabırsızlanan Valencia'nın Tigres'in tüm sözleşme uzatma çabalarını sonuçsuz bıraktığı iddia edildi. 2014 Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'ya gösterdiği performansla piyasa yapan 30 yaşındaki golcünün önümüzdeki ay içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.