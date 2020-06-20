Başakşehir doludizgin

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, geri düştüğü maçta Ankaragücü'nü mağlup etti: 1-2. 10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 14'de Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. 27'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

VİSCA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

59'da Robinho'nun şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu kurtardı. Friedrich'ten dönen topu kale sahasının içindeki Aleksic düzgün bir vuruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 73'te Aleksic, pasını ceza yayının içindeki Visca'ya çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 1-2.