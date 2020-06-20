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Bizim yerimiz ’dir

Bizim yerimiz Süper Lig’dir
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Altay'ın efsane isimlerinden Ayfer Elmastaşoğlu, Altay'ın kalan 6 maçta en iyi sonucu alarak Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimine takıma zor günlerde sahip çıktığı için teşekkür eden Elmastaşoğlu, "Kalan 6 maçımız camiamız adına çok önemli. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kalan maçların hepsini kazanırsak Süper Lig'e yükseliriz. Her zaman söylediğim bir şey var. Camia olarak birinci hedefimiz direkt Süper Lig'e çıkmak. Eğer bu olmuyorsa Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeliyiz. Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile mükemmel bir hava yakaladık. Bunu devam edeceğinden hiç şüphem yok" diye konuştu.

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