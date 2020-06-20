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Haberler Spor Bu hafta ligde sonra kupada

Bu hafta ligde sonra kupada

Bu hafta ligde sonra kupada
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor ile öncelikle bu hafta ligde kozlarını paylaşacak. Kupa finali tarihi henüz belli olmazken rakipler ligde ise pazartesi günü 21.00'de mücadele edecek. Alanya'nın ev sahibi olduğu mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çelecek. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu her fırsatta kazanmak istediklerini dile getirerek, hedefe doğru istikrarlı bir çizgide gitmeyi planlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bunu başarmak için oyuncularına önlerinde çok ciddi sınav verecekleri maçlar olduğunu vurguladı. Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise final oynayacakları bir maç olduğunu oyuncularına hatırlatan Hüseyin Çimşir, takım olarak iyi yolda olduklarını belirtti.

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