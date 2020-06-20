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Haberler Spor Çaykur Rize’de yeni prens Tunay

’de yeni prens Tunay

Çaykur Rize’de yeni prens Tunay
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Süper Lig'de geçen hafta sahasında şampiyon adayı Galatasaray'ı 2-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rize'nin yeni prensi Tunay Torun oldu. Galatasaray'a golle dikkatleri üzerine çeken Tunay, 3 yıllık bir aranın ardından ilk kez fileleri sarsarken teknik direktör Ünal Karaman'ın da gözüne girdi. Bu sezon 3 kez kadroda yer alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Antalyaspor maçı kadrosunda da yerini sağlamlaştırdı. Tunay, "Son dönemde kariyerim açısından bazı olumsuzluklar oldu. Ben hiç pes etmedim ve çalıştım" diye konuştu.

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