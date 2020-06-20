Denizlispor’a validen moral

Denizli'nin yeni Valisi Ali Fuat Atik, Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'u ziyaret ederek Beşiktaş maçı öncesi başarılar diledi. Tesisleri ziyaret eden Atik, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcular tarafından karşılandı. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Atik, ilk ziyaretini Denizlispor'a yapmak isteğini belirtti. Kocaeli'de amatör takımlarda futbol oynamış, futbolu çok seven, spora aşık birisi olduğunu aktaran Atik, "Önemli bir maç öncesi moral ziyareti yapmak istedim. Oğlum da futbol aşığı. İnşallah onu da Denizlispor altyapısı kabul ederse, iyi bir kaleci" diye konuştu. Futbolculardan Mustafa Yumlu da Vali Atik'e teşekkür ederek, "Desteğinizle Denizlispor'umuzu layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP