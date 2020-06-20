  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Denizlispor’a validen moral

Denizlispor’a validen moral

Denizlispor’a validen moral
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Denizli'nin yeni Valisi Ali Fuat Atik, Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'u ziyaret ederek Beşiktaş maçı öncesi başarılar diledi. Tesisleri ziyaret eden Atik, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcular tarafından karşılandı. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Atik, ilk ziyaretini Denizlispor'a yapmak isteğini belirtti. Kocaeli'de amatör takımlarda futbol oynamış, futbolu çok seven, spora aşık birisi olduğunu aktaran Atik, "Önemli bir maç öncesi moral ziyareti yapmak istedim. Oğlum da futbol aşığı. İnşallah onu da Denizlispor altyapısı kabul ederse, iyi bir kaleci" diye konuştu. Futbolculardan Mustafa Yumlu da Vali Atik'e teşekkür ederek, "Desteğinizle Denizlispor'umuzu layık olduğu yerlere taşımaya çalışacağız" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’a validen moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA