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Haberler Spor Ege’de Ekol derbisi

Ege’de Ekol derbisi

TFF 1. Lig’de Balırkesirspor ile Ekol Göz Menemenspor, bugün saat 20.00’de Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Ege’de Ekol derbisi
Giriş Tarihi: 20.6.2020

TFF 1. Lig'de pandemi sonrası iki Egeli ekip Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Ekol Göz Menemenspor karşı karşıya gelecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 2'den naklen yayınlanacak. İki ekip bugün 6. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlanmıştı. Ekol Göz Menemenspor rakibine 7 gol atarken, Bal-Kes, İzmir ekibinin ağlarını 6 kez havalandırdı. Ligin ilk haftalarından itibaren deplasmanda gösterdiği başarılı grafikle dikkat çeken Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ev sahibi Balıkesirspor'da sahasında oynadığı son 8 maçtan galibiyet yüzü göremedi. Ayrıca, 35'er puanla ligin 11 ve 12. sırasını paylaşan iki ekipten Menemenspor 6, Balıkesirspor ise son 5 lig maçında sahadan üç puanla ayrılamadı.

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