Gözler ‘Kral’da

TFF Birinci Lig'de averajla Play-Off hattının bir adım gerisinde olan Altay'ın en büyük kozu tecrübeli golcüsü Marco Paixao olacak. Siyah-beyazlı ekipte bu sezon attığı 17 golle, gol krallığı yarışında da uzak ara önde olan Portekizli forvet ligde oynanacak 6 maçta atacağı gollerle takımının Süper Lig hedefine yürümesinde büyük katkı sağlaması bekleniyor. Pandemi döneminde yönetimle masaya oturan ve 2 yıllık anlaşma sağlayan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon şampiyonluk yaşayarak gelecek sezon Altay formasıyla gollerine Spor Toto Süper Lig'de de devam etmek istiyor.

PORTEKİZLİ YILDIZ ÇOK FORMDA

Siyah-beyazlı yönetimle iki yıllık daha anlaşma sağlamasının ardından kafasının bir hayli rahat olduğu öğrenilen Paxiao'nun hırsı kurmayları mutlu ediyor. Portekizli, ligdeki son 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırmış 1 asit yapma başarısını göstermişti.