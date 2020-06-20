Gözler onlarda

Süper Lig'de üçüncü sezo-nunu geçiren Göztepe, yaz transfer dönemi öncesi Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin as kadrosunda yer alan yıldız oyuncuları Süper Lig ekiplerinin rada-rına girdi. Sarı-kırmızılı ekipte 3. yılını dolduracak olan Portekizli kaleci Beto Pimparel'e Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da talip olurken, 8 oyuncusu daha Süper Lig takımlarının rüyaları-nı süslüyor.

KULÜPLER SIRAYA GİRDİ

Göztepe'de bu sezon stoper olarak başarılı bir performans sergileyen Alpaslan Öztürk ve Titi ile Fenerbahçe ciddi olarak yakından ilgileniyor. Halil Akbunar yurtdışından gelen tekliflerin yanı sıra Beşiktaş'ın radarına girerken, kiralık olarak forma giyen Serdar için ise yine G.Saray ve Trabzon çekişiyor.

6 OYUNCU BOŞA ÇIKIYOR

Savunmada forma giyen Berkan Emir'e eski kulübü Alanyaspor, Gassama'ya Fransa'nın yanı sıra Kasımpaşa talip oldu. Orta alanda başarılı bir performans sergileyen Castro için Antalyaspor'un yoğun ilgisi devam ediyor. Kanat oyuncusu Napoleoni ise Antalyaspor ve Gaziantep FK'nın transfer listesinde yer alıyor. Göztepe, öncelikle sözleşmeleri sona erecek olan Beto, Serdar, Castro, Titi, Berkan ve Napoleoni ile yeniden anlaşıp takımda tutmanın yollarını arıyor.



ZİNCİRİ KIRACAK

Trabzonspor yenilgisini Yeni Malatya galibiyeti ile affettirmek isteyen Göztepe, son iki deplasmandan galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, son iki dış saha maçında son sıradaki Kayserispor'a 1-0, tehlike bölgesinin hemen üzerinde yer alan Kasımpaşa'ya ise 2-0 yenilerek şaşırtmıştı. Hiç gol atamadığı bu iki maçtan puan alamayan Göz-Göz, deplasmandaki şanssızlığını da bugün kırmak istiyor.

BURAK HAKERLER