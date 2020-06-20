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Horoz, avında

Denizlispor, bugün sahasında güçlü rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma 21.00’de başlayacak.

Horoz, Kartal avında
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Ege ekibi Denizlispor'un ağır konuğu var. Yeşil-siyahlılar, bugün Denizli Atatürk Stadı'nda şampiyonluk yarışında geriye düşen güçlü rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak ve hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Geçen hafta Sivasspor'a 1-0 yenilerek yara alan Horoz, Antalya'ya kaybeden Kartal'a bir darbe daha vurmak istiyor. Yeşil-siyahlı ekipte zorlu maç öncesi PFDK'dan iki maç ceza alan Zeki'nin yanı sıra sakatlıkları süren Recep ve Onazi ile Sackey görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Konuk Beşiktaş'ta ise sakat olan Vida ve Douglas Denizli'ye karşı forma giyemeyecek. Horozlar'da Hugo Rodallega ile Oğuz Yılmaz ise sarı kart cezası sınırında yer alıyor.

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